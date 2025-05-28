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SpaceX провела 9-ий невдалий тестовий запуск Starship: подробиці

28 травня 2025, 09:09
SpaceX провела 9-ий невдалий тестовий запуск Starship: подробиці
Фото: З відкритих джерел
Команда втратила контроль і над ракетою-бустером, і над самим космічним апаратом.
Компанія Ілона Маска SpaceX вдев'яте провела тестовий запуск космічного апарату Starship, який у майбутньому має здійснити перший пілотований міжпланетний вояж.Поки ж ракета до цього, вочевидь, не готова.
 
Про це пише The Guardian.
 
Так, після старту з космодрому у Техасі Starship досяг запланованої суборбітальної траєкторії, але не зміг провести імітаційний запуск супутників через проблему з дверима відсіку. Через 30 хвилин польоту команда SpaceX узагалі втратила контроль над апаратом, він пролив паливо та впав десь в Індійському океані. 
 
Не краще справи пішли і з ракетою-бустером Super Heavy. Компанія вперше використала модуль, який вже одного разу виводив Starship у космос і успішно повернувся після цього на Землю. Але цього разу зберегти прискорювач не вдалося: через втрату контролю 71-метрова ракета замість спокійного спуску на воду впала у море і була втрачена. 
випробуванняSpaceX

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