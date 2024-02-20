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SpaceX уклала секретний контракт з урядом США на $1,8 млрд

20 лютого 2024, 18:28
SpaceX уклала секретний контракт з урядом США на $1,8 млрд
Фото: Вікіпедія
Компанія Ілона Маска в 2021 році уклала секретний контракт з урядом США на 1,8 мільярда доларів.

Про це пише американська газета The Wall Street Journal.

Компанія поглиблює свої зв’язки з розвідувальними і військовими службами США. 

SpaceX виграла щонайменше один великий секретний контракт і розширила секретну супутникову програму під назвою Starshield для клієнтів, які займаються національною безпекою.  

Розмір та секретність угоди демон струють зростаючу залежність між SpaceX - домінуючою силою в космічній галузі, і установою національної безпеки.

В серпні 2022 року підрозділ SpaceX Starshield, який був створений для урядових клієнтів, отримав нагороду в розмірі 70 мільйонів доларів від військових за надання комунікаційних послуг десяткам партнерів Пентагону. Однак підрозділ здебільшого діяв поза увагою громадськості, пише видання.

На оприлюдненій наприкінці 2022 року веб-сторінці SpaceX описав Starshield як підрозділ, який здатен надавати супутникам безпечний зв’язок, збирати дані про Землю, тримати датчики чи інші інструменти спостереження для уряду під час перебування на орбіті.

В онлайн-оголошеннях про роботу в Starshield шукали людей із над секретними допусками і з досвідом роботи з Міністерством оборони та розвідкою. 

Кошти від договору стануть важливою частиною доходів SpaceX в найближчі роки, але ім'я державного замовника не розголошується.

 
SpaceXконтрактНацбезпекауряд США

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