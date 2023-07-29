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ТЕХНОЛОГІЇ

SpaceX успішно вивела на орбіту найбільший у світі комерційний супутник зв’язку

29 липня 2023, 18:52
SpaceX успішно вивела на орбіту найбільший у світі комерційний супутник зв’язку
Фото: З відкритих джерел
Запуск ракети був запланований на 26 липня, але через негоду його довелося двічі переносити.

Компанія SpaceX успішно запустила свою надважку ракету Falcon Heavy, яка вивела на навколоземну орбіту супутник звʼязку Jupiter 3, що важить 9,2 тонни.

Про це повідомляють SpaceX і Bloomberg.

Запуск ракети був запланований на 26 липня, але через негоду його довелося двічі переносити. Старт місії відбувся о 06:04 за київським часом з космодрому Кеннеді у Флориді. На борту ракети був тільки надважкий супутник завбільшки з мікроавтобус — це найбільший у світі комерційний супутник звʼязку, який забезпечить інтернетом країни Північної та Південної Америки, створивши канал з максимальною пропускною здатністю 500 Гбіт/с.

Для того щоб вивести супутник на орбіту, SpaceX вирішила пожертвувати центральним прискорювачем. Обидва бічні прискорювачі ракети-носія успішно приземлилися на майданчиках у Флориді, тоді як центральний блок для економії пального вирішили не повертати на Землю.

Супутник був розгорнутий на орбіті приблизно через три з половиною години після старту.

SpaceXсупутник

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