SpaceX успішно запустила космічний корабель Crew Dragon
SpaceX транслювала в прямому ефірі запуск Crew Dragon, який має дістатися до Міжнародної космічної станції 3 березня, повідомляє "Громадське".
Тестовий політ корабель здійснює без екіпажу, але Crew Dragon призначений саме для пілотованих космічних польотів. Під час тестового польоту роль екіпажу відіграє манекен Ріплі у скафандрі та зі спецільними датчиками.
Космічний корабель у космос вивела ракета-носій Falcon 9. Через 10 хвилин після запуску перша ступінь ракети успішно повернулася на Землю.Стикування Crew Dragon з МКС заплановане на 10:00 3 березня за київським часом. Корабель доставить на станцію 181 тонну вантажу. Через те, що стикування пройде в повністю автоматичному режимі, на МКС вжили посилених заходів безпеки.
Корабель проведе на станції майже тиждень, після чого повернеться на Землю: Crew Dragon має приводнитися в Атлантичному океані в 390 кілометрах від мису Канаверал 8 березня.
Додамо, що космічне агентство NASA опублікувало список з дев'яти американських компаній, з якими співпрацюватиме над відправкою апаратів у рамках програми NASA CLPS, в тому числі - заснована українцем Firefly Aerospace.
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