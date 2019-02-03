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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

SpaceX успішно запустила космічний корабель Crew Dragon

Тестовий політ корабель здійснює без екіпажу, але Crew Dragon призначений саме для пілотованих космічних польотів
Аерокосмічна компанія SpaceX здійснила перший тестовий запуск космічного корабля Crew Dragon. Корабель, на борту якого перебуває манекен, успішно вийшов у космос.
SpaceX успішно запустила космічний корабель Crew Dragon SpaceX

SpaceX транслювала в прямому ефірі запуск Crew Dragon, який має дістатися до Міжнародної космічної станції 3 березня, повідомляє "Громадське".

Тестовий політ корабель здійснює без екіпажу, але Crew Dragon призначений саме для пілотованих космічних польотів. Під час тестового польоту роль екіпажу відіграє манекен Ріплі у скафандрі та зі спецільними датчиками.

Космічний корабель у космос вивела ракета-носій Falcon 9. Через 10 хвилин після запуску перша ступінь ракети успішно повернулася на Землю.Стикування Crew Dragon з МКС заплановане на 10:00 3 березня за київським часом. Корабель доставить на станцію 181 тонну вантажу. Через те, що стикування пройде в повністю автоматичному режимі, на МКС вжили посилених заходів безпеки.

Корабель проведе на станції майже тиждень, після чого повернеться на Землю: Crew Dragon має приводнитися в Атлантичному океані в 390 кілометрах від мису Канаверал 8 березня.

Додамо, що космічне агентство NASA опублікувало список з дев'яти американських компаній, з якими співпрацюватиме над відправкою апаратів у рамках програми NASA CLPS, в тому числі - заснована українцем Firefly Aerospace.

 

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02 03 2019 12:01
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