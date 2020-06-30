SpaceX відправляє вже третій супутник американських ВПС

Сам запуск очікується о 19:55 годині за київським часом

Компанія SpaceX Ілона Маска запланувала на сьогодні запуск ракети-носія Falcon 9 із третім супутником системи глобального позиціонування третього покоління GPS III Space Vehicle 03, чиїм оператором є ВПС США.

Про це повідомляється на сайті компанії, зазначає "Укрінформ".

"SpaceX запланувала на 30 червня запуск Falcon 9 з місією GPS III Space Vehicle 03 на космодромі у Флориді", - заявили у компанії Маска.

Сам запуск очікується о 19:55 годині за київським часом.

Зазначається, що у середу 1 липня о 21:55 годині за Києвом буде додаткова можливість, якщо запуск у вівторок буде перенесений. При цьому вікно можливості для запуску буде відкритим впродовж всього 15-ти хвилин.

За даними GPS World, спочатку запуск був запланований на кінець квітня, проте його було відтерміновано через пандемію коронавірусу.

Як відомо, супутники системи глобального позиціонування третього покоління GPS повинні на орбіті замінити 32 старі супутники, чиїм оператором є ВПС США. У грудні минулого року SpaceX запустила перший такий супутник.

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