SpaceX вперше успішно приземлила надважкий ракетний носій Super Heavy

Під час останнього тестового польоту прискорювач Super Heavy повернувся на стартовий майданчик.

SpaceX уперше змогла посадити надважкий ракетний носій Super Heavy на стартовий майданчик після запуску Starship.

Про це повідомляє компанія в соцмережі Х (Twitter).

"Під час останнього тестового польоту прискорювач Super Heavy повернувся до селища Бока-Чіка на кордоні з Мексикою, де його "зловила" пускова вежа, використовуючи так звані "палички"", – пише Sky News.

Нагадаємо, генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що компанія планує запустити перші безпілотні місії на Марс через два роки. Основна мета цих місій – перевірити, чи космічні кораблі можуть успішно і безпечно приземлитися на поверхню Марса. Якщо ці випробування пройдуть успішно, SpaceX планує відправити перші місії з екіпажем на Марс через чотири роки після цього.