SpaceX вперше успішно приземлила надважкий ракетний носій Super Heavy
SpaceX уперше змогла посадити надважкий ракетний носій Super Heavy на стартовий майданчик після запуску Starship.
Про це повідомляє компанія в соцмережі Х (Twitter).
"Під час останнього тестового польоту прискорювач Super Heavy повернувся до селища Бока-Чіка на кордоні з Мексикою, де його "зловила" пускова вежа, використовуючи так звані "палички"", – пише Sky News.
Нагадаємо, генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що компанія планує запустити перші безпілотні місії на Марс через два роки. Основна мета цих місій – перевірити, чи космічні кораблі можуть успішно і безпечно приземлитися на поверхню Марса. Якщо ці випробування пройдуть успішно, SpaceX планує відправити перші місії з екіпажем на Марс через чотири роки після цього.