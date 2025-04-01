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SpaceX вперше в історії запустила космічний політ над полюсами Землі

01 квітня 2025, 12:39
SpaceX вперше в історії запустила космічний політ над полюсами Землі
Фото: wikimedia.by/SpaceX
Також під час місії проведуть 22 дослідження.

Американська компанія SpaceX Ілона Маска запустила першу в історії місію, що здійснить політ над полюсами Землі.

Про це повідомляє портал Space.

Ракета Falcon 9 з капсулою Crew Dragon з чотирма людьми стартувала з Космічного центру NASA ім. Кеннеді у Флориді 31 березня о 21:46 за місцевим часом. 

Місію Fram2 очолив Чун Ван з Мальти, а до нього приєдналися командир корабля Янніке Міккельсен з Норвегії, пілот Рабеа Рогге з Німеччини та австралійський медик Ерік Філліпс.

Екіпаж вперше здійснить проліт над полюсами Землі. 

Також вони проведуть 22 дослідження і вперше спробують виростити гриби та зробити перші рентгенівські знімки у космосі. Інші експерименти мають на меті дослідження впливу мікрогравітації на опорно-руховий апарат людини під час космічного польоту.

Місія Fram2 має таку назву на честь норвезького морського корабля Fram, який досліджував Арктику та Антарктику на рубежі XI-XX ст. 

Ймовірно, що місія триватиме від трьох до п'яти днів, після чого капсула здійснить посадку у Тихому океані. Для SpaceX це 17-й політ людини в космос і шостий політ для приватних клієнтів.

 
SpaceX

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