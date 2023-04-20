SpaceX вперше запустила ракету Starship

Надважка ракета Super Heavy з кораблем Starship вибухнула за чотири хвилини після старту над Мексиканською затокою.

Компанія Ілона Маска SpaceX здійснила перший повноцінний тестовий запуск надважкої 120-метрової ракети-носія Super Heavy з кораблем Starship з майданчика в Бока-Чіка (штат Техас).

Про це компанія повідомила у Twitter у четвер, 20 квітня.

Очікувалося, що перший щабель ракети приводниться недалеко від узбережжя штату Техас у Мексиканській затоці, тоді як сам космічний корабель вийде на навколоземну орбіту і пізніше приводниться в Тихому океані поблизу штату Гаваї.

При цьому під час трансляції ведучі заявляли, що випробувальний запуск може вважатися успішним, якщо ракета взагалі відірветься від стартового столу. В результаті, ракета-носій із кораблем Starship вибухнула через чотири хвилини після запуску.

У SpaceX заявили, що сьогоднішній тест допоможе підвищити надійність Starship та пообіцяли продовжити роботу над виправленням помилок.

Нагадаємо, що перший тестовий орбітальний політ Starship мав відбутися 17 квітня, але його скасували за 40 секунд до старту через проблеми з одним із клапанів тиску носія.

SpaceX створює багаторазовий космічний корабель Starship для польотів у далекий космос, у тому числі на Місяць та Марс. Він вищий за всі ракети, коли-небудь створені у світі: висота досягає 120 метрів. Ракетна система складається з двох частин: ракети-носія Super Heavy з 33 двигунами та корабля Starship. Обидва компоненти розраховані для багаторазового використання.