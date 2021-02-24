SpaceX випробувала двигуни прототипу корабля для космічних подорожей
Це важливий крок перед тестовим запуском корабля, який може відбутися 25 лютого, передає "Укрінформ" з посиланням на Space.com.
Випробування проводилося на пусковому комплексі біля містечка Бока Чика у Південному Техасі.
Зазначається, що попередні запуски прототипів SN8 і SN9 відбулися у грудні 2020 року і 2 лютого цього року.
Обидва польоти пройшли добре, але при посадці SN8 і SN9 сильно вдарилися об посадкові майданчики і вибухнули.
Такі польоти є важливою частиною шляху розвитку Starship, який SpaceX розглядає як засіб, що зробить колонізацію Марса економічно доцільною, пише видання.
Система Starship буде складатися з двох повністю повторно використовуваних частин: космічного корабля заввишки 50 м під назвою Starship і ракети, відомої як Super Heavy.
Нагадаємо, що SpaceX вперше відправить у космос людину з протезованою частиною тіла
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