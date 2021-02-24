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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

SpaceX випробувала двигуни прототипу корабля для космічних подорожей

Попередні запуски прототипів SN8 і SN9 відбулися у грудні 2020 року і 2 лютого цього року
Компанія SpaceX вперше провела успішне випробування трьох двигунів Raptor прототипу космічного корабля Starship SN10 "статичним вогнем", увімкнувши їх на кілька секунд.
SpaceX випробувала двигуни прототипу корабля для космічних подорожей Фото: З відкритих джерел

Це важливий крок перед тестовим запуском корабля, який може відбутися 25 лютого, передає "Укрінформ" з посиланням на Space.com.

Випробування проводилося на пусковому комплексі біля містечка Бока Чика у Південному Техасі.

Зазначається, що попередні запуски прототипів SN8 і SN9 відбулися у грудні 2020 року і 2 лютого цього року.

Обидва польоти пройшли добре, але при посадці SN8 і SN9 сильно вдарилися об посадкові майданчики і вибухнули.

Такі польоти є важливою частиною шляху розвитку Starship, який SpaceX розглядає як засіб, що зробить колонізацію Марса економічно доцільною, пише видання.

Система Starship буде складатися з двох повністю повторно використовуваних частин: космічного корабля заввишки 50 м під назвою Starship і ракети, відомої як Super Heavy.

Нагадаємо, що SpaceX вперше відправить у космос людину з протезованою частиною тіла

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24 02 2021 12:59
ТЕГИ: космос, SpaceX
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