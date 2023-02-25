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SpaceX виведе на орбіту 51 інтернет-супутник Starlink

25 лютого 2023, 18:19
SpaceX виведе на орбіту 51 інтернет-супутник Starlink
Фото: Укрінформ
Ракета-носій Falcon 9 у понеділок стартує на орбіту з черговою партією з 51 міні-супутника для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Запуск планується здійснити зі стартового майданчика SLC-4E на базі Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії в понеділок 11:31 за часом Тихоокеанського узбережжя США (о 21:31 за Києвом).

Інформа з’явилась на сайті SpaceX.

Це стане 75-м запуском інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проєкту Starlink. 

SpaceX вивела на орбіту вже майже 4 тис таких супутників. Частина вийшла з ладу чи зійшла з орбіти. Близько 3,7 тис. апаратів залишаються на орбіті в робочому стані.

При цьому перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9, який використовується в 12-те, приблизно через дев'ять хвилин після старту повинен буде здійснити керовану вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон Of Course I Still Love You, розміщену в Тихому океані в 670 км від бази.

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