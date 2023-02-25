SpaceX виведе на орбіту 51 інтернет-супутник Starlink
Запуск планується здійснити зі стартового майданчика SLC-4E на базі Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії в понеділок 11:31 за часом Тихоокеанського узбережжя США (о 21:31 за Києвом).
Інформа з’явилась на сайті SpaceX.
Це стане 75-м запуском інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проєкту Starlink.
SpaceX вивела на орбіту вже майже 4 тис таких супутників. Частина вийшла з ладу чи зійшла з орбіти. Близько 3,7 тис. апаратів залишаються на орбіті в робочому стані.
При цьому перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9, який використовується в 12-те, приблизно через дев'ять хвилин після старту повинен буде здійснити керовану вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон Of Course I Still Love You, розміщену в Тихому океані в 670 км від бази.