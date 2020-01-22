SpaceX виведе на орбіту ще 60 інтернет-супутників Starlink
Про це повідомляється на сторінці SpaceX у Twitter,передає УКРІНФОРМ.
“Запуск 60 супутників Starlink орієнтовно планується на 24 січня о 10:54 за часом Східного узбережжя США (17:54 за київським часом - ред.); команда продовжує стежити за погодою у зоні приземлення”, - йдеться у твіті.
Мікросупутники запустять з бази ВПС США на мисі Канаверал в штаті Флорида. Раніше запуск неодноразово відкладався через несприятливі погодні умови.
Як повідомляв Укрінформ, у травні 2019 року SpaceX вивела в космос перші 60 супутників, в листопаді на орбіту була доставлена друга група апаратів Starlink, третя — на початку цього року у січні.
Мережа Starlink призначена для забезпечення доступу в інтернет-користувачів на всій планеті через розгортання на навколоземній орбіті великої кількості малих апаратів (вагою до 500 кг). Ця система зв'язку повсюдно, включаючи важкодоступні та малонаселені райони, буде забезпечувати широкосмуговий доступ в інтернет на швидкості 1 гігабіт в секунду, що відповідає стандарту 5G.
На початковому етапі SpaceX планує забезпечити високошвидкісний доступ в інтернет для жителів півдня США до кінця 2020 року. За оцінкою компанії, розміщення на орбіті в цілому 11 тисяч супутників і введення їх в експлуатацію обійдеться в $10 млрд.
Нагадаємо, що генеральний директор компанії SpaceX Ілон Маск представив космічний корабель, який може перевозити людей і вантажі на Місяць або Марс і назад.
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