SpaceX вивела на орбіту 60 супутників для "глобального інтернету", - ВІДЕО
Ракети запустили о 5:30 за київським часом у межах програми доступу до широкосмугового інтернету Starlink. Система Starlink має покрити сигналом інтернету майже всю поверхню Землі (для цього SpaceX планує запустити 11 943 супутники), йдеться у Twitter SpaceX.
Запуск став не лише одним з наймасовіших для Маска (хоча SpaceX виводила й 64 апарати одночасно), а й одним з найважчих. Кожен супутник важить по 227 кілограмів, усі супутники разом — 13,62 тонни.
Запуск транслювали на YouTube-каналі.
Нагадаємо, що американська компанія Ілона Маска SpaceX звільнить 10% своїх працівників, бо хоче бути компактнішою. Нині в компанії працює близько 6 тисяч людей.
Ілон Маск заявив, що вже наступного року мають відбутися випробувальні польоти його космічного корабля, який у майбутньому полетить на Марс.
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