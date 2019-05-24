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SpaceX вивела на орбіту 60 супутників для "глобального інтернету", - ВІДЕО

Початково ракету мали запустити 17 травня, але подію двічі відкладали через погану погоду
Компанія Ілона Маска SpaceX запустила та вивела на орбіту свою ракету Falcon-9 з 60-тьма супутниками, які роздаватимуть інтернет.
SpaceX вивела на орбіту 60 супутників для "глобального інтернету", - ВІДЕО Фото: SpaceX

Ракети запустили о 5:30 за київським часом у межах програми доступу до широкосмугового інтернету Starlink. Система Starlink має покрити сигналом інтернету майже всю поверхню Землі (для цього SpaceX планує запустити 11 943 супутники), йдеться у Twitter SpaceX.

Запуск став не лише одним з наймасовіших для Маска (хоча SpaceX виводила й 64 апарати одночасно), а й одним з найважчих. Кожен супутник важить по 227 кілограмів, усі супутники разом — 13,62 тонни.

Запуск транслювали на YouTube-каналі.

Нагадаємо, що американська компанія Ілона Маска SpaceX звільнить 10% своїх працівників, бо хоче бути компактнішою. Нині в компанії працює близько 6 тисяч людей.

Ілон Маск заявив, що вже наступного року мають відбутися випробувальні польоти його космічного корабля, який у майбутньому полетить на Марс.

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24 05 2019 11:18
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