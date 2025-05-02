SpaceX вивела на орбіту ще 28 супутників Starlink

Ракета Falcon 9 запустила місію SpaceX Starlink 6-75 вчора ввечері

Американська компанія SpaceX запустила чергову місію Starlink.

Про це повідомляє сайт Space.com.

Ракета Falcon 9 запустила місію SpaceX Starlink 6-75 вчора ввечері зі станції Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.

Ракета вивела 28 нових супутників Starlink на низьку навколоземну орбіту , де вони приєднаються до сузір'я з понад 7200 широкосмугових супутників.