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SpaceX вивела на орбіту ще 28 супутників Starlink

02 травня 2025, 14:33
SpaceX вивела на орбіту ще 28 супутників Starlink
Фото: space.com
Ракета Falcon 9 запустила місію SpaceX Starlink 6-75 вчора ввечері
Американська компанія SpaceX запустила чергову місію Starlink.
 
Про це повідомляє сайт Space.com.
 
Ракета Falcon 9 запустила місію SpaceX Starlink 6-75 вчора ввечері зі станції Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді. 
 
Ракета вивела 28 нових супутників Starlink на низьку навколоземну орбіту , де вони приєднаються до сузір'я з понад 7200 широкосмугових супутників.
 
Вимкнення головного двигуна дев'яти двигунів Merlin ракети-носій Falcon 9 сталося приблизно через 2,5 хвилини польоту.Мережа Starlink компанії SpaceX складається з понад 7200 супутників.
 
Запуск у четвер став 51-ю місією Falcon 9 SpaceX у 2025 році та 34-м запуском Starlink компанії цього року. Компанія також здійснила два випробувальні польоти своєї мегаракети Starship у 2025 році.

 

ракетаstarlink

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