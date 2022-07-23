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SpaceX вивело на орбіту 46 нових інтернет-супутників Starlink

Це 53-е виведення на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проекту Starlink і 4-й цього місяця
акета-носій Falcon 9 у п'ятницю успішно вивела на орбіту чергову партію із 46 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.
SpaceX вивело на орбіту 46 нових інтернет-супутників Starlink Фото: з вільних джерел

Про це повідомила компанія-розробник SpaceX.

"Виведення на орбіту 46 супутників Starlink підтверджено", - йдеться в повідомленні.

Запуск було здійснено з бази Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії.

Приблизно за годину після запуску 46 супутників відокремилися від другого ступеня ракети на полярній орбіті заввишки до 320 км. Після перевірки інженерами SpaceX їхньої працездатності супутники із використанням власних іонних двигунів піднімуться на штатну орбіту висотою близько 560 км.

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23 07 2022 10:32
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