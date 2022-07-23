ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИакета-носій Falcon 9 у п'ятницю успішно вивела на орбіту чергову партію із 46 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
SpaceX вивело на орбіту 46 нових інтернет-супутників Starlink
Це 53-е виведення на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проекту Starlink і 4-й цього місяця
Фото: з вільних джерел
Про це повідомила компанія-розробник SpaceX.
"Виведення на орбіту 46 супутників Starlink підтверджено", - йдеться в повідомленні.
Запуск було здійснено з бази Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії.
Приблизно за годину після запуску 46 супутників відокремилися від другого ступеня ракети на полярній орбіті заввишки до 320 км. Після перевірки інженерами SpaceX їхньої працездатності супутники із використанням власних іонних двигунів піднімуться на штатну орбіту висотою близько 560 км.
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23 07 2022 10:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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