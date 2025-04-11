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ПОЛІТИКА

SpaceX забезпечить більшість запусків для Пентагону

11 квітня 2025, 20:48
SpaceX забезпечить більшість запусків для Пентагону
Фото: Вікіпедія
SpaceX здійснить 28 запусків або майже 60% усіх космічних місій Міністерства оборони США.

Американська компанія SpaceX стала провідним постачальником послуг з виведення космічних апаратів в інтересах Міністерства оборони США.

Про це повідомиловидання Aviation Week.

У межах програми національної безпеки Космічні сили США планують здійснити 54 космічні місії до 2027 року. Загальна вартість запусків сягне 13,7 мільярда доларів.

Найбільшу частку контрактів - 28 запусків або майже 60% усіх місій - отримала компанія SpaceX. Вартість її участі у програмі оцінюється в 5,9 мільярда доларів.

Її головний конкурент - компанія United Launch Alliance (ULA), спільне підприємство Boeing і Lockheed Martin, - забезпечить 19 запусків. Сума її контракту - 5,3 мільярда доларів.

Третім учасником програми стала компанія Blue Origin, яка вперше приєдналася до цього рівня співпраці з Пентагоном. Вона отримала майже 2,4 мільярда доларів на здійснення семи запусків за допомогою важкої ракети-носія New Glenn.

Відтак, SpaceX закріпила своє домінування на ринку запусків у сфері національної безпеки США, суттєво випередивши конкурентів за кількістю та вартістю місій.

СШАПентагонSpaceX

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