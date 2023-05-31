SpaceX запустила на орбіту ще 52 супутники Starlink

Компанія SpaceX сьогодні запустила на орбіту нову партію з 52 інтернет-супутників Starlink.

Про це компанія повідомила у Twitter.

"Запуск", – написали в SpaceX.

У компанії зазначили, що запуск ракети-носія Falcon 9 із 52 супутниками Starlink був здійснений о 09.02 за київським часом із космодрому Ванденберг у Каліфорнії.

Розгортання нової партії інтернет-супутників на запланованій орбіті очікується через 17,5 хвилин після запуску ракети.

Астрофізик та супутниковий спостерігач Джонатан Макдавелл сказав, що SpaceX нині вже запустила у космос майже 4500 супутників Starlin, із них більше 4100 є активними.