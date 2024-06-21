Спека спричинила сотні смертей у Європі, Азії та США – Reuters

Рекордні температури останніми днями спричинили сотні, якщо не тисячі смертей, а також числені лісові пожежі у Європі, Азії та Сполучених Штатах.

Зокрема сотні паломників померли через спеку під час здійснення щорічного паломництва до Саудівської Аравії – хаджу.

У Португалії та Греції, а також вздовж північного узбережжя Африки в Алжирі внаслідок високих температур також виникли лісові пожежі.

Водночас у Сербії метеорологи цього тижня прогнозують температуру близько 40 градусів за Цельсієм. Органи охорони здоров'я оголосили червоний рівень небезпеки та порадили людям не виходити на вулицю. У сусідній Чорногорії влада також радить людям залишатися в тіні до пізнього вечора.

У Сполучених Штатах також фіксують аномально високі температури: Нью-Йорк оголосив, що цього року вперше відкриє так звані центри охолодження. Очікується, що температура у штаті Арізона найближчими днями може досягти 45,5 градусів за Цельсієм. Водночас у штаті Нью-Мексико внаслідок лісових пожеж загинуло двоє людей.

В Індії, за даними місцевої влади, в період з 1 березня по 18 червня було зареєстровано понад 40 тис. ймовірних випадків теплового удару та щонайменше 110 підтверджених смертей.