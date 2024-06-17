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CУСПІЛЬСТВО

Спека в Греції забрала життя чотирьох туристів, кілька людей зникли безвісти

17 червня 2024, 17:18
Спека в Греції забрала життя чотирьох туристів, кілька людей зникли безвісти
Фото: mind.ua
У країні спостерігається найбільш рання хвиля тепла.

У Греції через високу температуру загинули четверо туристів, ще кількох людей вважають зниклими безвісти. Влада оголосила спеку третього рівня та закрила туристичні об’єкти в Афінах і за межами міста.

Про це повідомляє Independent.

У країні спостерігається найбільш рання хвиля тепла. На північно-західному узбережжі Криту зафіксували найвищу температуру: стовпчик термометра сягнув +44,5 °C.

Спека вже призвела до загибелі кількох туристів. Так, мертвим знайшли відомого в Греції лікаря Майкла Мослі. Чоловік знепритомнів і помер просто під час прогулянки.

Також 5 червня на Криті помер 67-річний голландський турист. Чоловік знепритомнів під час переходу через ущелину Мілон у Ретімно. Того ж дня 70-річний французький турист знепритомнів і помер під час прогулянки пляжем на Криті. Четверту смерть туриста зареєстрували також на Криті — 13 червня. 80-річний чоловік вийшов із готелю, а потім його тіло знайшли біля місця археологічних розкопок.

У країні протягом трьох днів фіксують температуру, яка перевищує +38°C. Влада Греції оголосила про спеку третього рівня та закликає громадян уникати перебування на вулицях і працювати вдома.

Греціяспека

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