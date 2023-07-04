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ПОЛІТИКА

Спектр "корисних ідіотів" путіна досить широкий – The Economist

04 липня 2023, 17:42
Спектр
Фото: REUTERS
У путіна в європейських урядах є кілька так званих "помічників".

Спроби росії поширити свій вплив у всій Європі не увінчалися успіхом, проте деякі країни досі продовжують просувати наративи кремля про війну проти України.

Про це повідомляє The Economist.

Видання пише, що спектр "корисних ідіотів" досить широкий. У політиці як вкрай праві, так і вкрай ліві партії багато в чому розходяться в думках, але щодо України ці крайнощі часто сходилися у вимозі негайного "миру", що фактично мав на увазі визнання окупованих територій за росією.

Зазначається, що частина європейців заплуталася в тому, що вони називають "опосередкованою війною між Америкою і росією" або навіть "війною між Америкою і Китаєм". Видання пише, що у світі бізнесу, попри численні пакети західних санкцій, у росії теж залишилося чимало друзів.

У путіна в європейських урядах є кілька так званих "помічників". Один із них – це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який неодноразово критикував країни Заходу за підтримку України і виступав за продовження імпорту Угорщиною російського газу. Його уряд також відмовляється дозволити транзит зброї, наданої Україні країнами НАТО та ЄС.

Ще одним членом ЄС, який неохоче виступає за посилення санкцій проти російської нафти, є Греція, оскільки її фірми отримують солідні доходи від триваючої торгівлі.

Лише нещодавно під сильним тиском США Кіпр вирішив закрити близько 4000 рахунків у місцевих банках, що належать росіянам.

Також Австрія регулярно посилається на те, що вона не є членом НАТО, а також не може запропонувати багато допомоги для України через її торговельні зв'язки.

Туреччина і Сербія, які не є членами ЄС, фактично не приховують свої прибуткові таємні послуги, які вони надають росії.

Посилаючись на свій нейтралітет, Швейцарія вдалася до хитромудрих місцевих законів, щоб заблокувати постачання зброї в Україну, включно з 96 законсервованими танками "Леопард", які перебувають в Італії і належать приватній швейцарській фірмі.

Словаччина, наприклад, була життєво важливим каналом для західної допомоги і нещодавно передала українським ВПС свій парк із 13 винищувачів МіГ-29 радянської епохи.

Але опитування показують, що партія Роберта Фіцо, який звинуватив "українських фашистів" у провокації путіна, швидше за все, виграє загальнонаціональні вибори, призначені на вересень.

В Італії вкрай права прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні є рішучою прихильницею України. Однак Маттео Сальвіні, який очолює другу за величиною партію в її коаліції, є ще одним супротивником санкцій і, принаймні, до вторгнення, був прихильником путіна.

ЄСПутінвійна в Україні

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