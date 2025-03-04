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"Спершу мир, потім гарантії безпеки" – віцепрезидент США Венс

04 березня 2025, 09:09
Wikipedia
Венс стверджує, що спершу "намагався розрядити ситуацію" в Овальному кабінеті.
Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс в інтерв'ю американському телебаченню заявив, що "двері залишаються відчиненими" для відновлення переговорів між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським.
 
Про це пише BBC.
 
Друга людина у Вашингтоні при цьому наполягає на тому, щоб український Президент "мав серйозне бажання говорити про мир, бо не можна приїздити до Овального кабінету та відмовлятися навіть обговорювати мирну угоду". США вважають, що "про гарантії безпеки можна говорити лише після того, як буде підписано мир".
 
За словами Венса, Зеленський під час зустрічі у п'ятницю "продемонстрував брак поваги та почуття власної винятковості". Віцепрезидент стверджує, що "спершу намагався трохи розрядити ситуацію" – хоча чимало експертів визнали саме його поведінку провокацією до конфлікту. 
 
"Зеленський чітко показав небажання долучатися до мирного процесу – але зрештою буде змушений це зробити", – додав Венс. 
СШАвійна в Україніросія окупанти

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