Спеціальний підкомітет США визнав можливість лабораторного витоку COVID-19

Звіт готувала велика група фахівців різних напрямків протягом двох років.

Спеціальний підкомітет з пандемії коронавірусу в Палаті представників США завершив розслідування, що стосується поширення небезпечного вірусу. Конгресу було презентовано 520-сторінковий звіт, у якому стверджується, що джерелом хвороби, яка забрала сотні тисяч життів, є лабораторні дослідження та витік матеріалів.

Про це йдеться в матеріалах звіту, над яким протягом двох років працював величезний колектив американських і міжнародних фахівців.

Представлено аргументи, які дослідники вважають вагомими. Вони вказують на те, що це був лабораторний витік, а не пандемія тваринного походження.

У віруса, що викликав епідемію, вказують учені, є біологічні характеристики, які не зустрічаються в природі. Є докази одноразового зараження людини вірусом, а не множинних випадків поширення зоонозного захворювання, як зазвичай буває при хворобах тваринного походження.

В Ухані, де вірус було вперше виявлено, розташована найбільша в Китаї дослідницька лабораторія атипової пневмонії - Уханьський інститут вірусології (WIV). У доповіді цитуються повідомлення розвідки США про те, що низка дослідників WIV заразилися вірусом, схожим на коронавірус, восени 2019 року, ще до пандемії. Інститут WIV уже давно перебуває в центрі дебатів щодо лабораторних витоків, оскільки тамтешні дослідники регулярно втручаються у віруси й генетично модифікують їх, щоб вони стали смертельними або заразними, ідеться у звіті.

Прихильники теорії лабораторного витоку вважають, що раніше небачений вірус було розроблено для масового зараження людей у межах дослідницької програми Китаю.

Звіт також вказує на відсутність прямих доказів зв'язку вірусу з тваринами на ринку тварин в Ухані, хоча цієї теорії донині дотримується широке коло вчених.

Відзначено й соціальні наслідки пандемії. Вони не менш руйнівні.

Зокрема, зазначено, що під час пандемії уряд Китаю, агенції в уряді США та деякі члени міжнародного наукового співтовариства прагнули приховати факти, що стосуються походження пандемії.

Заходи реагування на пандемію всіляко гальмувалися, оперативні дії супроводжувалися нестримним шахрайством і різноманітними зловживаннями.

Попри те, що розслідування, переважно, стосувалося Сполучених Штатів і Китаю, результати та висновки можна віднести до дуже багатьох країн світу.

Дослідники наголошують на негативному впливі на суспільство та підростаюче покоління - закриття шкіл, заборона пересування, обмеження свобод, надмірно суворі локдауни призвели до наслідків, яких не повинно було бути.

Через чотири роки після початку найстрашнішої пандемії за 100 років, вважають дослідники, доказів, які надходять звідусіль - від розвідки, науковців, політиків, наукових дослідників, стає дедалі більше: гіпотеза про те, що COVID-19 виник унаслідок лабораторної або дослідницької аварії, набуває більш зримих рис.

Пандемія водночас дала можливість підготуватися до нових можливих викликів, з урахуванням помилок минулого. Вакцини, які зараз, імовірно, правильніше характеризуються як терапевтичні засоби, без сумніву, врятували мільйони життів, зменшивши вірогідність важкого захворювання та смерті.

Проте, хоча в Уханьському інституті було проведено «широку роботу» з вивчення коронавірусів, півтора роки тому розвідка США не знайшла доказів конкретного інциденту, який міг би викликати спалах.

"У нас, як і раніше, немає жодних ознак того, що в дослідницьких фондах Уханьського інституту до пандемії був SARSCoV-2 або його близький попередник, а також жодних прямих доказів того, що до пандемії з персоналом інституту стався конкретний інцидент, пов'язаний із дослідженнями, що могло спричинити пандемію COVID", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в червні 2023 року.