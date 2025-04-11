Спецпосланець президента США зустрінеться і з путіним

Речник кремля Дмитро Пєсков повідомив що путін все ж зустрінеться з Віткоффом.

Спеціальний посланник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф, який перебуває у росії, буде мати зустріч з правителем рф владіміром путіним.

Про це повідомляє Sky News.

За повідомленнями російських державних ЗМІ, російський посол з питань інвестицій Кирило Дмитрієв зустрівся з головним посланником Дональда Трампа Стівом Віткоффом в Санкт-Петербурзі.

Однак за даними видання, питання зустрічі Віткоффа з путіним на даний момент не вирішене.

Відомо, що речник кремля заявив, що оголосить про будь-яку таку зустріч, якщо в графіку російського лідера з'явиться час для неї.

Близько 15:20 путин речник кремля Дмитро Пєсков повідомив що путін все ж зустрінеться з Віткоффом.

За його даними, російський диктатор планує обговорити з посланцем США варіанти "врегулювання ситуації в Україні". Він зазначив, що це хороша можливість передати позицію росії Трампу,

Ба більше, Пєсков наголосив, що зустріч із Віткоффом триватиме стільки, скільки буде потрібно путіну. А також зазначив, що не варто чекати проривів від цієї зустрічі, адже, як висловився речник, це продовження дипломатичної роботи рф і США.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 квітня, дипломатичний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф відвідав росію. Західні ЗМІ писали, що однією з цілей поїздки була зустріч з главою кремля владіміром путіним.

Якщо до кінця місяця не буде досягнуто домовленості про припинення вогню, Трамп може запровадити додаткові санкції проти рф або через виконавчий указ, або звернувшись до Конгресу США з проханням ухвалити нове санкційне законодавство, розповіло джерело Axios.

"Ми дізнаємося досить скоро, за кілька тижнів, а не місяців, чи серйозно росія налаштована на мир, чи ні. Сподіваюся, що так", - казав минулого тижня держсекретар Марко Рубіо в кулуарах саміту НАТО в Брюсселі.

У той час як Україна погодилася на пропозицію Трампа про припинення вогню, росія висунула низку вимог, включаючи скасування деяких американських санкцій.

"Ми досягаємо прогресу. Ми сподіваємося, що наближаємося до угоди між росією та Україною про припинення бойових дій", - заявив Трамп у четвер, 10 квітня.