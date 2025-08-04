Спецпосланець США Віткофф може відвідати росію 6-7 серпня – Трамп

Президент США попередив, що запровадить санкції, якщо москва не погодиться на припинення вогню в Україні до кінця 10-денного терміну.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф поїде до рф уже цього тижня.

Про це американський президент заявив під час спілкування з журналістами, інформує MAGNO NEWS у YouТube.

За словами Трампа, візит Віткоффа може відбутися в середу або четвер. Він також попередив, що США запровадять санкції, якщо москва не погодиться на припинення вогню в Україні до кінця 10-денного терміну.

"Будуть санкції. Але, схоже, росіяни добре вміють їх обходити. Знаєте, вони хитрі хлопці, і добре уникають санкцій. Тож побачимо, що станеться. Але зараз Стів зосереджений на ситуації на кордоні, зокрема на допомозі Газі — постачанні їжі. І, ймовірно, наступного тижня — у середу чи четвер — він поїде до росії. Вони хочуть його побачити. Запросили на зустріч. Тож побачимо, що буде", — сказав Трамп.

На запитання журналіста, чи може росія уникнути санкцій, президент США відповів, що потрібно укласти угоду.

"Так, укласти угоду, щоб люди перестали гинути. Вони нещодавно оприлюднили цифри: величезна кількість російських солдатів загинула. Так само і в Україні — менше, але все одно тисячі й тисячі людей. А тепер ще й міста піддаються ракетним ударам. Отже, гинуть масово у цій безглуздій війні. І знаєте, ми зупинили багато війн, Індію й Пакистан, багато країн. І ми зупинимо цю війну теж. Якось ми її зупинимо. Це справді жахлива війна", — додав очільник Білого дому.