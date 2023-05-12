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Спецпредставник Китаю їде до України та росії

12 травня 2023, 14:58
Спецпредставник Китаю їде до України та росії
Фото: з вільного доступу
У китайського спецпосланця велике європейське турне, в ході якого він повинен запустити процес мирного врегулювання.

Спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей прибуде до України наступного тижня, щоб "сприяти мирним переговорам" з агресоркою росією.

Про це повідомляє CNN з посиланням на Міністерство закордонних справ Китаю.

Зазначається, що європейське турне Лі Хуея розпочнеться 15 травня, під час туру він відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину та росію. 

"Візит представників Китаю до відповідних країн є ще одним проявом прагнення Китаю переконувати та сприяти переговорам, повністю демонструючи, що Китай твердо стоїть на боці миру", — кажуть у Міністерстві закордонних справ Китаю.

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