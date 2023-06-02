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Спецпредставник Китаю оцінив можливість мирних переговорів між Україною та рф – CNN

02 червня 2023, 17:47
Спецпредставник Китаю оцінив можливість мирних переговорів між Україною та рф – CNN
Фото: з вільного доступу
За словами Лі, обидві сторони війни "не зовсім позбавлені консенсусу".

Лі Хуей, спецпредставник Китаю щодо "врегулювання" війни в Україні, заявив, що хоча переговори між Україною та рф зараз є малоймовірними, жодна зі сторін не зачинила двері для діалогу.

Заяви спецпосланника Пекіна, присвячені темі війни в Україні, цитує портал CNN.

"росія, наприклад, заявила, що вони ніколи не виступали проти мирних переговорів і завжди підтримували політичне рішення. Українська сторона також заявила, що бажає миру, і я відчуваю, що обидві сторони не зачинили двері для мирних переговорів", – стверджує Лі Хуей.

Китайський посланник також заявив, що «ризик ескалації» залишається високим і, поки він був у Києві, він щодня чув сирени повітряної тривоги.

"Конфлікт зайшов у глухий кут, а на полі бою панує невизначеність. Ця ситуація викликає занепокоєння", - зазначив Лі.

Спецпредставник КНР також спростував повідомлення Wall Street Journal про те, що він нібито пропонував віддати росії частину України.

"Ця інформація не відповідає дійсності", - резюмував Лі.

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