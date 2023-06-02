Спецпредставник Китаю оцінив можливість мирних переговорів між Україною та рф – CNN
Лі Хуей, спецпредставник Китаю щодо "врегулювання" війни в Україні, заявив, що хоча переговори між Україною та рф зараз є малоймовірними, жодна зі сторін не зачинила двері для діалогу.
Заяви спецпосланника Пекіна, присвячені темі війни в Україні, цитує портал CNN.
"росія, наприклад, заявила, що вони ніколи не виступали проти мирних переговорів і завжди підтримували політичне рішення. Українська сторона також заявила, що бажає миру, і я відчуваю, що обидві сторони не зачинили двері для мирних переговорів", – стверджує Лі Хуей.
Китайський посланник також заявив, що «ризик ескалації» залишається високим і, поки він був у Києві, він щодня чув сирени повітряної тривоги.
"Конфлікт зайшов у глухий кут, а на полі бою панує невизначеність. Ця ситуація викликає занепокоєння", - зазначив Лі.
Спецпредставник КНР також спростував повідомлення Wall Street Journal про те, що він нібито пропонував віддати росії частину України.
"Ця інформація не відповідає дійсності", - резюмував Лі.