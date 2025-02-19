Спецпредставник США Кіт Келлог прибув до Києва: перші заяви
19 лютого 2025, 12:09
джерело x.com/generalkellogg
Посадовець сказав, що частина його місії – слухати.
Спецпредставник США з питань росії та України Кіт Келлог прибув до Києва.
Про це повідомляє "Суспільне".
Келлога в українській столиці зустріла пані посол США в Україні Бріджит Брінк.
Американський спецпредставник прямісінько на вокзалі вже зробив першу заяву.
"Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії – слухати. Потім повернуся до США, поговорю з президентом Трампом, щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо", – розповів Келлог.