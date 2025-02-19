Спецпредставник США Кіт Келлог прибув до Києва: перші заяви

Спецпредставник США з питань росії та України Кіт Келлог прибув до Києва.

Келлога в українській столиці зустріла пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

Американський спецпредставник прямісінько на вокзалі вже зробив першу заяву.

"Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії – слухати. Потім повернуся до США, поговорю з президентом Трампом, щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо", – розповів Келлог.