Спецпредставниця США з відновлення України прибула до Києва

Шмигаль повідомив, що вони разом із Пріцкер провели зустріч. Також на ній були присутні представники американського бізнесу.

Спеціальна представниця Сполучених Штатів Америки з питань економічного відновлення Пенні Пріцкер сьогодні, 12 січня, прибула до Києва.

Про це повідомляють посолка США в Україні Бріджит Брінк і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Дуже тепло вітаємо в Києві Пенні Пріцкер і керівників приватного сектору США", - написала Брінк.

За її словами, сьогодні вони проведуть зустрічі, присвячені прискоренню інвестицій американського бізнесу в Україну для її відновлення.

Шмигаль повідомив, що вони разом із Пріцкер провели зустріч. Також на ній були присутні представники американського бізнесу.

"Розраховуємо на участь приватних компаній зі США у відновленні України. Обговорили можливості інвестицій та розвиток державно-приватного партнерства", - заявив глава уряду.

За його словами, ключовою темою є зміцнення української економіки, її короткострокове відновлення та довгостроковий розвиток.

"Одна з основних передумов - забезпечення стабільного українського експорту. Працюємо зі США над посиленням експортних можливостей", - написав Шмигаль.

Він також повідомив, що важливим фактором залишається послідовна фінансова підтримка з боку партнерів. Вони обговорили основні потреби України на цей рік.