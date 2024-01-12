Спецпредставниця США з відновлення України прибула до Києва
Спеціальна представниця Сполучених Штатів Америки з питань економічного відновлення Пенні Пріцкер сьогодні, 12 січня, прибула до Києва.
Про це повідомляють посолка США в Україні Бріджит Брінк і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Дуже тепло вітаємо в Києві Пенні Пріцкер і керівників приватного сектору США", - написала Брінк.
За її словами, сьогодні вони проведуть зустрічі, присвячені прискоренню інвестицій американського бізнесу в Україну для її відновлення.
Шмигаль повідомив, що вони разом із Пріцкер провели зустріч. Також на ній були присутні представники американського бізнесу.
"Розраховуємо на участь приватних компаній зі США у відновленні України. Обговорили можливості інвестицій та розвиток державно-приватного партнерства", - заявив глава уряду.
За його словами, ключовою темою є зміцнення української економіки, її короткострокове відновлення та довгостроковий розвиток.
"Одна з основних передумов - забезпечення стабільного українського експорту. Працюємо зі США над посиленням експортних можливостей", - написав Шмигаль.
Він також повідомив, що важливим фактором залишається послідовна фінансова підтримка з боку партнерів. Вони обговорили основні потреби України на цей рік.