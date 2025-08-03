Спецпредставник Трампа анонсував план завершення війни в Газі

Посланець Трампа відвідав Ізраїль.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф у суботу, 2 серпня, заявив сім'ям заручників, яких утримує палестинське угруповання Хамас, що він працює з ізраїльським урядом над планом, який фактично покладе край війні в Секторі Гази.

Про це повідомляє Reuters.

"У нас є дуже, дуже хороший план, над яким працюємо спільно з урядом Ізраїлю, з прем'єр-міністром (Ізраїлю Беньяміном — ред.) Нетаньягу... для відновлення Гази. Це фактично означає закінчення війни", — заявив Віткофф.

Спецпредставник Трампа також сказав, що Хамас готовий роззброїтися, щоб покласти край війні, хоча саме угруповання неодноразово наголошувало, що не складе зброю.

У відповідь на нові коментарі Віткоффа у Хамас сказали, що угруповання не відмовиться від "збройного опору", доки не буде створено "незалежну, повністю суверенну Палестинську державу зі столицею в Єрусалимі".

Віткофф, який прибув до Ізраїлю в той час, коли уряд Нетаньягу стикається з глобальним тиском через руйнування та голод у Газі, зустрівся з прем'єром Ізраїлю в четвер, 31 серпня.

Після цього високопоставлений ізраїльський чиновник заявив, що між Ізраїлем і Вашингтоном формується розуміння необхідності перейти від плану звільнення частини заручників до плану звільнення всіх заручників, роззброєння Хамас і демілітаризації Сектору Гази, що відповідає ключовим вимогам Ізраїлю щодо закінчення війни.

Трамп зробив припинення війни в Газі одним із ключових пріоритетів своєї адміністрації. Однак непрямі переговори між Хамас та Ізраїлем, спрямовані на забезпечення 60-денного перемир'я у війні в Газі та укладення угоди про звільнення заручників, минулого тижня зайшли в глухий кут.

Спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф в неділю відвідає також москву. Дипломат зазначив, що Україна та росія мають погодилися на мирну угоду і "просто припинити вбивства".