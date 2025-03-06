Спецпредставник Трампа підтвердив проведення перемовин з Україною у Саудівській Аравії

Зустріч перебуває в розробці, заявив Стів Віткофф.

Під час зустрічі США та України в Саудівській Аравії сторони спробують узгодити рамки мирної угоди і початкового припинення вогню. Про це заявив спеціальний представник президента США Стів Віткофф.

Про це повідомляє Sky News.

За його словами, зустріч з Україною перебуває в розробці.

"Зараз ми ведемо переговори про координацію зустрічі з українцями в Ер-Ріяді або навіть, можливо, у Джидді", - заявив Віткофф.

При цьому він назвав "позитивним першим кроком" лист президента України Володимира Зеленського американському лідеру Дональду Трампу, надісланий після їхньої провальної зустрічі в Білому домі 28 лютого