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Спецпредставник Трампа підтвердив проведення перемовин з Україною у Саудівській Аравії

06 березня 2025, 21:33
Спецпредставник Трампа підтвердив проведення перемовин з Україною у Саудівській Аравії
Фото: UNSPLASH
Зустріч перебуває в розробці, заявив Стів Віткофф.
Під час зустрічі США та України в Саудівській Аравії сторони спробують узгодити рамки мирної угоди і початкового припинення вогню. Про це заявив спеціальний представник президента США Стів Віткофф.
 
Про це повідомляє Sky News.
 
За його словами, зустріч з Україною перебуває в розробці.
 
"Зараз ми ведемо переговори про координацію зустрічі з українцями в Ер-Ріяді або навіть, можливо, у Джидді", - заявив Віткофф.
 
При цьому він назвав "позитивним першим кроком" лист президента України Володимира Зеленського американському лідеру Дональду Трампу, надісланий після їхньої провальної зустрічі в Білому домі 28 лютого
СШАвійна в Україніросія окупанти

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