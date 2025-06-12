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ПОЛІТИКА

Спецпредставник Трампа порівняв Зеленського з Лінкольном у війні за виживання України

12 червня 2025, 16:16
Спецпредставник Трампа порівняв Зеленського з Лінкольном у війні за виживання України
джерело x.com/generalkellogg
Україна, як і США у свій час, бореться за існування.

Спеціальний представник Трампа Кіт Келлог заявив під час Брюссельcького форуму 2025, що варто подивитися на війну в Україні в ширшому контексті та додав, що для того, щоб бути ефективним лідером потрібно вивчати історію та те, як вона вплинула на сучасні події в світі.

"Я твердо вірю в важливість вивчення історії. Часто високопоставлені лідери не усвідомлюють масштабні події, доки вони не з'являться на порозі", — заявив Келлог.

Келлог згадав про жахливу Громадянську війну в США, в якій загинуло понад 750 тисяч американців. Він додав, що історики стверджували, що тодішній президент США Авраам Лінкольн не був готовий до цієї війни, ніхто його не попередив про наслідки та що станеться потім.

За словами Келлога, Україна та її лідер Володимир Зеленський, як і Лінкольн у свій час — не була готова до такого "масштабного катаклізму", як війна.

"З часів Авраама Лінкольна в США не було президента, який би робив те, що робить президент Зеленський. Він веде війну за національне виживання на своїй власній землі й це те, що робив Авраам Лінкольн", — вважає Келлог.

Він також відзначив зусилля Зеленського у прагненні до миру і розповів, що намагався донести це до Дональда Трампа, наголошуючи, що нинішній конфлікт в Україні — це боротьба за національний суверенітет і виживання нації на рідній землі.

Келлог додав, що іноді у США не до кінця розуміють глибину проблем, з якими стикаються українці, оскільки "не ставлять себе на місце" і не усвідомлюють, як важко вибратися з цієї ситуації.

Україна, як і США у свій час, веде боротьбу за існування, і досвід історії допомагає краще зрозуміти масштаб та важливість нинішньої боротьби.

СШАвійнаВолодимир ЗеленськийКіт Келлог

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