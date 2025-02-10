Спецпредставник Трампа приїде до України 20 лютого – CNN
10 лютого 2025, 19:53
джерело x.com/generalkellogg
За їхнім даними, візит Келлога запланований на четвер, 20 лютого.
Спецпредставник президента США з питань України та росії Кіт Келлог приїде з візитом до України наступного тижня.
Про це телеканалу CNN повідомили джерела в українському уряді.
За їхнім даними, візит Келлога запланований на четвер, 20 лютого.
Телеканал не наводить жодних інших подробить щодо візиту представника Трампа.
Нещодавно Келлог говорив телефоном з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, в ході якої йшлося і про його майбітній візит.
Варто зазначити, що Келлог візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені, що пройде з 14 по 16 лютого.