Спецпредставник Трампа приїде до України 20 лютого – CNN

За їхнім даними, візит Келлога запланований на четвер, 20 лютого.

Спецпредставник президента США з питань України та росії Кіт Келлог приїде з візитом до України наступного тижня.

Про це телеканалу CNN повідомили джерела в українському уряді.

За їхнім даними, візит Келлога запланований на четвер, 20 лютого.

Телеканал не наводить жодних інших подробить щодо візиту представника Трампа.

Нещодавно Келлог говорив телефоном з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, в ході якої йшлося і про його майбітній візит.

Варто зазначити, що Келлог візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені, що пройде з 14 по 16 лютого.