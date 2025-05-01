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ПОЛІТИКА

Спецпредставник Трампа викликав занепокоєння у США через переговори з путіним – ЗМІ

01 травня 2025, 15:29
Спецпредставник Трампа викликав занепокоєння у США через переговори з путіним – ЗМІ
джерело DR
Незважаючи на відсутність мандата щодо України, Віткофф, за словами джерел, все більше схиляється до риторики кремля, повторюючи заяви путіна та уникаючи комунікації з українською стороною.

Спеціальний посланник експрезидента Дональда Трампа на Близькому Сході, бізнесмен і колишній адвокат з нерухомості Стів Віткофф опинився в центрі уваги через свою неформальну та суперечливу дипломатичну активність — зокрема, щодо росії та Ірану.

Як повідомляє New York Post із посиланням на джерела в адміністрації США, Віткофф діє без звичної команди експертів і часто ігнорує усталені дипломатичні протоколи. Зокрема, під час нещодавньої зустрічі з президентом рф владіміром путіним він звертався до перекладачів Кремля, а також привітав російського лідера як «старого друга» — що викликало обурення серед американських дипломатів.

Незважаючи на відсутність мандата щодо України, Віткофф, за словами джерел, все більше схиляється до риторики кремля, повторюючи заяви путіна та уникаючи комунікації з українською стороною. Натомість офіційна роль щодо українського напрямку закріплена за Кітом Келлогом.

Віткофф, якого спершу призначили спецпосланцем з питань Близького Сходу, активно намагався досягти домовленостей між Ізраїлем і Хамас, а також переглянути ядерну угоду з Іраном. Йому вдалося посприяти встановленню короткотривалого перемир’я, однак подальших дипломатичних зрушень досягти не вдалося.

Попри це, його вплив зростає, що викликає занепокоєння у фахівців. "Питання Ірану настільки складне, що я сподіваюся, він залучить до команди більше людей", — коментує ізраїльський експерт з безпеки Денні Сітрінович.

Різко розкритикував діяльність Віткоффа й колишній радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон, який назвав переговори з Тегераном "марною тратою часу".

Експерти попереджають: небажання Віткоффа покладатися на професійну дипломатичну підтримку може підірвати інтереси США в обох ключових регіонах — на Близькому Сході та у протистоянні з росією.

СШАвійнаВладімір ПутінпереговориСтів Віткофф

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