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ПОЛІТИКА

Спецпредставник Трампа вирушає до росії після переговорів в Ізраїлі

01 серпня 2025, 09:14
Спецпредставник Трампа вирушає до росії після переговорів в Ізраїлі
джерело DR
Віткофф намагається врятувати переговори про припинення вогню в Газі.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що його спеціальний представник з питань Близького Сходу Стів Віткофф невдовзі відвідає росію.

"Так, він їде до Ізраїлю, а потім до росії, вірите чи ні", — сказав президент США під час брифінгу в Білому домі у четвер, 31 липня.

Як повідомила Financial Times, у Єрусалимі Віткофф вже провів переговори з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу щодо майбутнього війни в Газі, оскільки міжнародний тиск на Ізраїль посилюється.

За словами американського чиновника, Віткофф, який вперше з травня відвідав Ізраїль, обговорює з ізраїльськими посадовцями наступні кроки у вирішенні ситуації в Газі.

Візит відбувся після провалу переговорів про припинення вогню між Ізраїлем і угрупованням Хамас минулого тижня та хвилі міжнародної критики на адресу Ізраїлю через масове голодування цивільного населення в Газі.

Кілька країн, зокрема Велика Британія, Франція та Канада, днями оголосили про намір визнати палестинську державу до вересня — як елемент тиску на Ізраїль із метою припинити війну.

Ізраїль рішуче засудив такий крок, назвавши визнання Палестини "винагородою за жахливий тероризм Хамасу".

Офіційний Єрусалим продовжує відкидати всі заклики до припинення воєнної операції доти, доки бойовики Хамасу не капітулюють і не звільнять 50 заручників, які залишаються в полоні після нападу 7 жовтня 2023 року.

За словами джерел, знайомих із перебігом переговорів, минулого тижня сторони були близькі до укладення угоди про тимчасове припинення вогню на 60 днів і звільнення приблизно половини заручників, з яких живими вважають близько 20 осіб. Але угода зірвалася.

США та Ізраїль відкликали свої делег ації з Дохи. Віткофф звинуватив Хамвс у «нечесній поведінці», зазначивши, що угруповання висуває дедалі жорсткіші вимоги щодо умов перемир’я.

ІзраїльвійнаДональд ТрампСектор Газипереговориросія окупантиСтів Віткофф

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