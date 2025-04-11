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ПОЛІТИКА

Спецпредставник Трампа запропонував передати росії чотири області України для досягнення миру

11 квітня 2025, 22:23
Спецпредставник Трампа запропонував передати росії чотири області України для досягнення миру
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
За його словами, найшвидший спосіб домогтися припинення вогню в Україні — це підтримати стратегію, яка передасть під контроль росії чотири області — Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф сказав Трампу, що найшвидший спосіб досягти припинення вогню — віддати росії контроль над чотирма областями України.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Минулого тижня, після зустрічі з переговорником від рф Кирилом Дмитрієвим представник Трампа передав тому чітке послання. 

За його словами, найшвидший спосіб домогтися припинення вогню в Україні — це підтримати стратегію, яка передасть під контроль росії чотири області — Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку.

Спецпредставник президента США в Україні Кіт Келлог на зустрічі з Трампом виступив проти Віткоффа. Він зазначив, що Україна, хоча і готова вести переговори щодо деяких умов, повʼязаних з територіями, але ніколи не погодиться одностороннім порядком поступитися повним правом власності на ці землі.

Зрештою в результаті зустрічі Трамп не ухвалив рішення про зміну стратегії США. Віткофф вирушив до москви, аби зустрітись з путіним.

Загалом, підсумовує Reuters, розбіжності в адміністрації Трампа щодо умов, які росія висуває для припинення війни, посилюються, а деякі соратники президента США з Республіканської партії вважають, що Віткофф займає занадто проросійську позицію в цьому питанні.

війнаВладімір ПутінДональд ТрампВолодимир Зеленський

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