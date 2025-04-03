Спецпредставник Трампа зустрівся з головним переговірником путіна: деталі від Reuters

Як зазначає видання, Дмитрієв, колишній інвестиційний банкір Goldman Sachs, є одним із найдосвідченіших членів російської еліти у відносинах зі США

Ключовий парламентер російського лідера путіна Кирило Дмитрієв зустрівся з офіційними особами США у Вашингтоні, зокрема, зі спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Про це пише Reuters із посиланням на американських чиновників.

Як зазначає видання, Дмитрієв, колишній інвестиційний банкір Goldman Sachs, є одним із найдосвідченіших членів російської еліти у відносинах зі США, і має тісні зв'язки з деякими ключовими членами команди Трампа. Водночас він є найбільш високопоставленим російським чиновником, який відвідав США у державних справах після вторгнення росії в Україну 2022 року.

Як заявили американські чиновники, спецпредставник Трампа Стів Віткофф запросив Дмитрієва до Сполучених Штатів минулого тижня. Дмитрієв перебуває під санкціями США, але Білий дім доручив Державному департаменту видати Дмитрієву короткостроковий дозвіл на поїздку в країну.