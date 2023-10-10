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Спецпрокурор допитав Байдена у справі про "секретні документи"

10 жовтня 2023, 08:07
Спецпрокурор допитав Байдена у справі про
Фото: Mind.ua
Допит вів особисто спеціальний прокурор Роберт Гур, який і курує цю справу.

Президента США Джо Байдена допитали у справі про "секретні документи" - це може означати, що розслідування скоро завершать.

Про це повідомляє NBC News.

Cпеціальний помічник президента та старший радник офісу адвокатів Білого дому Ян Семс заявив, що розмова була добровільною та відбувалась протягом двох днів.

"Як ми говорили з самого початку, президент і Білий дім співпрацюють у цьому розслідуванні, і, як це було доречно, ми оприлюднили відповідні оновлення, будучи максимально прозорими, щоб захистити та зберегти цілісність розслідування", - сказав Семс.

Видання зазначає, що інтерв’ю підвищує ймовірність того, що розслідування спеціального прокурора може наближатися до свого завершення, майже через дев’ять місяців після початку.

Пізніше в офісних приміщеннях у Центрі дипломатії та глобальної взаємодії імені Байдена при Університеті Пенсільванії виявили 10 секретних документів, датованих періодом між 2013 та 2016 роками. Зокрема, там міститься інформація про Україну, Іран та Велику Британію.

Потім секретні документи кілька разів знаходили і в будинку президента США Джо Байдена, який перебуває у Вілмінгтоні. На середину січня цього року було знайдено понад 20 документів з позначкою "секретно".

Своєю чергою Байден заявив, що був здивований такою знахідкою, а також зазначив, що зміст документів йому невідомий.

війна в Україніросія окупантиБайден.СШАдопитсекретні документи

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