Спецслужби Латвії не бачать прямої загрози від "вагнерівців"

Спецслужби Латвії постійно моніторять ситуацію.

Служба державної безпеки Латвії заявили, що наявна інформація свідчить про те, що російська група вагнера наразі не становить пряму загрозу національній безпеці країни.

Зазначається, що латвійська спецслужба постійно отримує інформацію про діяльність найманців вагнера і оцінює пов'язані з цим ризики як для національної, так і для регіональної безпеки.

З моменту вторгнення росії в Україну СДБ у співпраці з Державною прикордонною охороною в посиленому режимі здійснює заходи міграційного контролю з метою недопущення в'їзду до Латвії іноземців, які можуть становити загрозу національній безпеці країни.