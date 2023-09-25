Спецслужби Латвії зацікавилися експортом мікросхем до росії

Підприємство RD Alfa mikroelektronikas departaments заперечує інформацію про постачання мікросхем росії.

Служба державної безпеки (СДБ) Латвії почала додаткову перевірку інформації про те, що латвійські компанії постачають на російські військові заводи мікросхеми.



Про це повідомляє агентство Delfi.

Як зазначили у спецслужбі, дві пов'язані одна з одною компанії і раніше були відомі СДБ. Щодо них проводились перевірки, але служба не виявила порушень міжнародних санкцій з боку згаданих компаній.



Підприємство RD Alfa mikroelektronikas departaments заперечує інформацію про постачання мікросхем росії. Менеджер з розвитку Лев Лапкіс повідомив, що договори з росією були розірвані з початком війни, а до цього мікросхеми компанії не вироблялися і не поставлялися для військових цілей.

Підприємство Alfa RPAR також спростувало припущення про те, що воно продовжує постачати до росії мікросхеми після початку війни в Україні. Одним з основних імпортерів мікроелектроніки з Латвії є російська компанія "Леста-М". Серед її клієнтів – компанії військово-промислового комплексу, зокрема виробники ракет "Іскандер" і зенітно-ракетних комплексів "Тор-М2Е".