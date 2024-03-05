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Спецслужби Молдови розкрили план росії зірвати вступ країни до ЄС

05 березня 2024, 17:35
Спецслужби Молдови розкрили план росії зірвати вступ країни до ЄС
Фото: ria.ru
В Молдові наголошують, що рф планує створити масштабні інформаційні атаки, аби посилити психологічний ефект кризи на жителів країни.

росія намагатиметься втрутитися в президентські та парламентські вибори та спровокувати соціальні конфлікти в Гагаузії й Придністров'ї, аби завадити Молдові вступити до Європейського Союзу.

Про це заявив голова Служби інформації та безпеки Молдови (СІБ) Александр Мустяце під час пресконференції, яка відбулася 5 березня, його слова цитує Newsmaker.

"У розпорядженні СІБ опинилися дані, які вказують на безпрецедентний рівень інтенсивності дій рф. Мета цих дій - скомпрометувати вступ Молдови до ЄС, підірвати демократичні процеси й утримати Молдову у сфері свого впливу", - наголосив він.

Мустяце зазначив, що перший етап розпочався у 2023 році під час спроб скомпрометувати місцеві вибори. Наразі росіяни намагаються організувати два наступні етапи, щоб втрутитися до електоральних процесів в цьому році. 

"Є інформація про спробу скомпрометувати референдум про євроінтеграцію, президентські вибори, а також очорнити установи та кандидатів, які просуватимуть ідею євроінтеграції", - додав голова СІБ.

Він запевнив, що ще один етап планується провести у 2025 році. Його метою є взяття під контроль парламент Молдови. 

"Ця стратегія включає три основні елементи. Підтримка політиків, які перебувають під прямим або непрямим контролем рф. Планують кризи в економічній, соціальній сферах, соціальні конфлікти з метою розпалювання міжнаціональної ворожнечі, кризи безпеки та громадського порядку, зокрема в Гагаузії або на лівому березі Дністра. Ці кризи запускатимуть послідовно або паралельно, часто за допомогою узгоджених дій і пропаганди", - запевнив Мустяце.

За даними правоохоронця, третім елементом стануть "масштабні інформаційні атаки для посилення психологічного ефекту криз".

"Головний актор, на якого ставить рф, - угруповання Ілана Шора. Згідно з даними, головне завдання Ілана Шора на 2024 рік - скомпрометувати результати референдуму. Інша група політичних діячів отримала завдання просувати доктрину державників, яка насправді обслуговує риторику росії", - пояснив голова молдовської СІБ.

Крім того, він підкреслив, що цієї весни проросійські сили в Молдові можуть відновити свої протести.

Молдовавійна в Україніросія окупантиВступ до ЄС

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