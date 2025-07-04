Спецслужби Нідерландів зібрали докази щодо використання рф хімзброї проти України

Ймовірно, росіяни додавали хлорпікрин до боєприпасів.

Нідерландські спецслужби зібрали докази широкомасштабного використання армією рф забороненої хімічної зброї у війні проти України.

Про це сказав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у коментарі Reuters.

Він зазначив, що спецслужби його країни можуть підтвердити, що росія посилює використання хімічної зброї, а вітак закликав до введення більш жорстких санкцій проти кремля.

"Це посилення викликає занепокоєння, оскільки є частиною тенденції, яку ми спостерігаємо вже кілька років, коли використання росією хімічної зброї в цій війні стає все більш нормальним, стандартним і поширеним", – додав Брекельманс.

Глава військової розвідки Нідерландів Пітер Рісінк заявив, що висновки ґрунтуються на "власній незалежній розвідці".

За його словами, щонайменше три смерті українців пов'язані з використанням хімічної зброї, а понад 2500 осіб, поранених на полі бою, повідомили українським органам охорони здоров'я про симптоми, пов'язані з хімічною зброєю.

Розвідник додав про "тисячі випадків" застосування хімічної зброї, посилаючись на українські дані про 9 тисяч випадків.

Брекельманс зазначив, що посилене використання хімічної зброї рф становить загрозу не тільки для України, однак і для інших країн.

"Ми повинні ще більше посилити тиск. Це означає розглянути можливість введення додаткових санкцій і, зокрема, не допустити їх до участі в міжнародних органах, таких як Виконавча рада ОЗХЗ", – сказав він.

Також нідерландські військові і загальні розвідувальні служби, співпрацюючи з іноземними партнерами, заявляють, що виявили конкретні докази інтенсифікації виробництва хімічної зброї в росії.

Це включає посилення науково-дослідних можливостей та вербування вчених для розробки хімічної зброї, заявив Рісінк і додав, російські посадовці дали солдатам інструкції щодо використання отруйних бойових речовин.

"Це не просто імпровізовані дії на передовій, це справді частина масштабної програми. І це, звичайно, також викликає занепокоєння, тому що якщо ми не прояснимо і не оприлюднимо те, що робить рф, ці тенденції, швидше за все, продовжаться", – сказав Рісінк.

Загалом використання хімічної зброї російськими збройними силами "майже стандартною процедурою".

"Ми конкретно пов'язали використання хлорпікрину з імпровізованими боєприпасами, такими як наповнені лампочки та порожні пляшки, які підвішують до дронів. Що стосується сльозогінного газу, то ми бачимо, що вони також зловживають і переробляють існуючі боєприпаси, щоб використовувати їх як носії газу", – сказав він.

Нагадаємо, що хлорпікрин внесений до списку заборонених задушливих речовин ОЗХЗ, яка була створена для впровадження та контролю за дотриманням Конвенції про хімічну зброю 1997 року.

Він викликає сильне подразнення шкіри, очей і дихальних шляхів, а при проковтуванні може спричинити опіки рота і шлунка, нудоту і блювоту, а також утруднення дихання.