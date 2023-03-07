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Спецслужби рф намагалися збирати дані в Україні під виглядом іноземних ЗМІ – СБУ

07 березня 2023, 17:38
Спецслужби рф намагалися збирати дані в Україні під виглядом іноземних ЗМІ – СБУ
Фото: Укрінформ
Вони використовували спеціалізовані інтернет-платформи та професійні онлайн-форуми українських журналістів.

Кіберфахівці Служби безпеки викрили численні спроби спецслужб росії, які намагалися отримати розвідувальну інформацію в Україні під виглядом діяльності представників іноземних медіа.

Про це повідомили в СБУ.

"На цих ресурсах окупанти розміщують інформаційні запити нібито від працівників відомих зарубіжних ЗМІ. У своїх повідомленнях вони звертаються до медійників та інших учасників профільних груп щодо отримання матеріалів начебто для підготовки "сюжетів" або "документальних фільмів" про війну в Україні", – зазначили там.

Ворога цікавлять відомості про результати російських ракетних ударів по українських містах, локації "прильотів" та їхні наслідки.

"У разі надання відповідних медіафайлів або текстових повідомлень автори оголошень обіцяють гонорар. Отримана таким чином інформація потрібна агресору для коригування повторних повітряних атак на українські об’єкти", – розповіли у Службі безпеки.

СБУ попереджає громадськість про такі спроби ворожої розвідувально-підривної діяльності й проводить комплексні заходи щодо притягнення винних до відповідальності.

СБУстеженняЗМІспецслужбишпигунство

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