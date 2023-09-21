Спецслужби рф вербують неповнолітніх українців для фейкових мінувань – СБУ

Зокрема, у Черкасах викрили двох учнів старших класів місцевої школи, які у липні повідомили про "мінування" ОВА та торговельного центру.

російські спецслужби у соціальних мережах та на ігрових інтернет-платформах вербують українських підлітків для здійснення фейкових замінувань.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Як зазначили у відомстві, СБУ було задокументовано численні спроби спецслужб росії розхитати внутрішню обстановку в Україні через фейкові повідомлення про мінування інфраструктури в різних населених пунктах України.

Так, з початку року було отримано понад 2 тисячі анонімних погроз щодо підриву державних установ, шкіл, лікарень та інших місць масового скупчення людей.

"Більшість інформації про псевдомінування надходила як інтернет-повідомлення з території рф, а також від українських "абонентів", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що для "розсилання" терористичних повідомлень російські спецслужби все частіше залучають неповнолітніх дітей.

"Для вербування українських підлітків окупанти використовують заборонену соцмережу "Вконтакте", підконтрольні Телеграм-канали та ігрові інтернет-платформи", - наголосили у СБУ.

На цих ресурсах представники спецслужб росії "знайомляться" з юними користувачами і пропонують їм співпрацю. При цьому дуже часто для схиляння дітей до підривної діяльності ворог застосовує шантаж та психологічні маніпуляції, а також пропонує "легкі" гроші.

"Перед відправленням повідомлень про фейкові мінування "анонімні терористи" отримують від своїх російських кураторів перелік "пріоритетних" об’єктів в Україні. Для анонімності "листів" їхні автори надсилають їх з використанням спеціалізованого програмного забезпечення", - йдеться у повідомленні.

У СБУ зауважують, що зловмисникам це не допомагає і їхні особи встановлюються, злочинна діяльність документується і їх притягують до відповідальності.

"Так, у Черкасах викрито двох учнів старших класів місцевої школи, які у липні цього року повідомили про "мінування" обласної військової адміністрації та міського торговельного центру. За даними слідства, юнаки діяли за вказівкою представників ФСБ, які завербували обох школярів через підконтрольні рф Телеграм-канали", - розповіли у Службі.

Наразі за цим та іншими фактами тривають розслідування за ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. Якщо зловмиснику не виповнилося 16 років, то за вчинений злочин відповідатимуть його батьки або особи, що їх заміняють.