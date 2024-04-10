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Спецслужби росії шукають агентів у Канаді – ГУР

10 квітня 2024, 19:15
Спецслужби росії шукають агентів у Канаді – ГУР
Фото: з вільних джерел
Шукають агентів, зокрема, через російськомовні засоби масової інформації у Канаді.

російські спецслужби шукають у Канаді  іноземців, які підтримують контакт із розвідками різних держав світу, та намагаються їх завербувати.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. 

"Пошук агентів-двійників відбувається у середовищі іммігрантів з росії та інших країн, які перебували у складі чи під впливом  радянського союзу", – зазначили у розвідці. 

Додають, що свої заклики кремлівська спецслужба просуває, зокрема, через російськомовні засоби масової інформації у Канаді.

"Наприклад, у березні 2024 року відповідне звернення фсб поширили у вигляді листівки-додатку до друкованого видання "Наша Канада" – це газета, яку безкоштовно розповсюджують у магазинах "європейських товарів", російських ресторанах, метро, окремих школах, лікарнях та житлових комплексах міста Торонто", – наголосили у ГУР.

Як йдеться у повідомленні, видання позиціонує себе продемократичним та антипутінським, однак може бути лише прикриттям та способом відвернення уваги місцевих безпекових структур.

Канадавійна в Україніросія окупантиспецслужби рф

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