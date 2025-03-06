Спецслужби Румунії запобігли спробі державного перевороту

У Румунії шістьох людей підозрюють у підготовці повалення влади.

Про це повідомило Національне управління з розслідування організованої злочинності й тероризму (DIICOT) Румунії.

"Всі члени здійснювали безперервні, свідомі, публічні чи конспіративні дії для досягнення поставленої мети", – сказано у заяві.

Так, місцева влада повідомила про затримання шести осіб, яких підозрюють у державній зраді та підготовці до повалення конституційного ладу.

Згідно з даними прокуратури, з 2023 p. п’ятеро осіб, разом з ще одним підозрюваним, створили організовану злочинну групу, метою якої було підривання суверенітету та незалежності Румунії через політичні дії, що загрожують обороноздатності країни.

Змовники підтримували зв'язки з іноземними агентами та вели переговори, зокрема в рф, щодо виходу Румунії з НАТО, розпуску політичних партій, формування нового уряду, звільнення працівників державних установ, ухвалення нової конституції, а також зміни назви й символіки.