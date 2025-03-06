Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Спецслужби Румунії запобігли спробі державного перевороту

06 березня 2025, 15:55
Спецслужби Румунії запобігли спробі державного перевороту
Фото: з відкритих джерел
Змовники підтримували зв'язки з іноземними агентами та вели переговори, зокрема в рф, щодо виходу Румунії з НАТО

У Румунії шістьох людей підозрюють у підготовці повалення влади.

Про це повідомило Національне управління з розслідування організованої злочинності й тероризму (DIICOT) Румунії.

"Всі члени здійснювали безперервні, свідомі, публічні чи конспіративні дії для досягнення поставленої мети", – сказано у заяві.
 
Так, місцева влада повідомила про затримання шести осіб, яких підозрюють у державній зраді та підготовці до повалення конституційного ладу. 
 
Згідно з даними прокуратури, з 2023 p. п’ятеро осіб, разом з ще одним підозрюваним, створили організовану злочинну групу, метою якої було підривання суверенітету та незалежності Румунії через політичні дії, що загрожують обороноздатності країни.
 
Змовники підтримували зв'язки з іноземними агентами та вели переговори, зокрема в рф, щодо виходу Румунії з НАТО, розпуску політичних партій, формування нового уряду, звільнення працівників державних установ, ухвалення нової конституції, а також зміни назви й символіки.

 

Румуніявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Mirage 2000 для українських ВПС. Щонайменше не гірший за F-16C – Том Купер
Технології
Mirage 2000 для українських ВПС. Щонайменше не гірший за F-16C – Том Купер
Переклад iPress – 06 березня 2025, 15:19
Європа готується до кінця НАТО. Три речі, які вона має зробити – Джеймс Ставрідіс
Політика
Європа готується до кінця НАТО. Три речі, які вона має зробити – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 06 березня 2025, 12:42
Становлення брутальної Америки та втрата ілюзій європейцями. Саме так поводяться погані хлопці в американських кінострічках – Енн Епплбом
Політика
Становлення брутальної Америки та втрата ілюзій європейцями. Саме так поводяться погані хлопці в американських кінострічках – Енн Епплбом
Переклад iPress – 06 березня 2025, 09:35
Трамп і Венс не розумні. Вони невігласи – ексміністр оборони Британії Бен Воллес
Політика
Трамп і Венс не розумні. Вони невігласи – ексміністр оборони Британії Бен Воллес
Переклад iPress – 05 березня 2025, 14:55
Слава вождю! Європа в боргу перед Трампом – Едвард Лукас
Політика
Слава вождю! Європа в боргу перед Трампом – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 березня 2025, 12:15
Україна не виснажується. Перші успішні контратаки вдома і за кордоном – Ендрю Таннер
Cуспільство
Україна не виснажується. Перші успішні контратаки вдома і за кордоном – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 березня 2025, 08:44
Німеччина переглядає партнерство зі США. Зневіра і загроза для Європи – Deutsche Welle
Політика
Німеччина переглядає партнерство зі США. Зневіра і загроза для Європи – Deutsche Welle
Переклад iPress – 04 березня 2025, 14:57
Чи погодяться американці на поступки Трампа росії? Поки що більшість вважає росію головною загрозою – Washington Post
Політика
Чи погодяться американці на поступки Трампа росії? Поки що більшість вважає росію головною загрозою – Washington Post
Переклад iPress – 04 березня 2025, 12:31
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється