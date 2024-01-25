Спецслужби Угорщини повідомили про спробу держзаколоту

Правоохоронці вилучили документи, що заперечують існування угорської держави.

Угорські спецслужби заявили, що їм вдалося запобігти захопленню влади в країні незаконним угрупованням "Скіфська Угорщина".

Про це повідомили в Національному управлінні поліції.

За даними слідства, до захоплення влади в країні готувалися 8 осіб. Вони погрожували роззброїти угорських поліцейських і військових, якщо ті чинитимуть опір. Крім того, угруповання погрожувало заарештувати як колишніх, так і нинішніх членів уряду країни.

"Оскільки не можна було виключати, що члени організації мають вогнепальну зброю, НБР звернулося до Антитерористичного центру з проханням провести рейди. Про угруповання стало відомо після появи відео, знятого в листопаді минулого року, де його члени оголосили, що вони формують "Скіфську Угорщину", та почали озброювати вільні військові загони", - йдеться в повідомленні.

Загалом внаслідок операції правоохоронці зарештували 11 осіб. З речей, які вилучили, знайшли документи,що заперечують існування угорської держави.

"Про рішучість угруповання свідчить те, що під час обшуку слідчі знайшли в кількох місцях боєприпаси, автомати, газові й сигнальні пістолети, гумові кулі та пневматичну зброю", – йдеться в повідомленні правоохоронців.