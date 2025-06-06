Спецслужби України готують нові операції – оглядач WP

СБУ здивувала експертів у всьому світі

У час, коли американський президент Дональд Трамп все більше відходить від ролі миротворця, Україна більше ніж будь-коли залежить від своїх спеціальних служб.

Про це у колонці під назвою "Брудна війна в Україні тільки починається" пише оглядач The Washington Post Девід Ігнатіус.

За даними його джерел з розвідки, українські спецслужби вже готують інші складні операції проти москви. Журналіст зазначає, що обидві сторони хочуть вирватися з тупикової війни на виснаження, і операція Служби безпеки України "Павутина" стала сміливою спробою це зробити.

Під час повномашстабної війни Служба безпеки та Головне управління розвідки втілюють у реальність гасла українських спецпідрозділів - "Я йду за тобою". Ігнатіус порівнює їх з Федеральною службою безпеки та Центральним розвідувальним управлінням США, між якими існує серйозне суперництво.

Журналіст нагадав, що СБУ багато років звинувачували у значній присутності російських агентів у її лавах, однак операцію з ураження стратегічної авіаціїї рф вдалося зберегти у таємниці.

За словами його джерел у розвідці, глава служби Вассиль Малюк інформував про операцію президента Володимира Зеленського, але не інших високопоставлених членів його адміністрації. Крім того, про це не знав навіть ключовий заступник Малюка:

"Лінія фронту всередині України залишиться пеклом, наповненим дронами й артилерією. Але таємні операції можуть перерости в "брудну війну" за межами фронту, з більш цілеспрямованими вбивствами, диверсіями та ударами по країнам, що постачають зброю Україні та росії відповідно".