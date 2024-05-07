Спецслужби виявили "прослушки" у приміщенні засідання Ради міністрів Польщі
У Катовіце, де 7 травня мало відбутися засідання Ради міністрів Польщі, спецслужби знайшли і демонтували пристрої для підслуховування.
Про це інформує Reuters.
"Служба державної охорони у співпраці з Агентством внутрішньої безпеки виявила та демонтувала пристрої, які могли бути використані для підслуховування в приміщенні, де сьогодні в Катовіце має відбутися засідання Ради міністрів", – повідомив у соціальних мережах Яцек Добжинський, речник міністра-координатора спецслужб.
Добжинський також додав, що "служби проводять подальшу діяльність у цій справі".