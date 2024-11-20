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ПОЛІТИКА

Spiegel розкриває нові деталі про підрив "Північного потоку"

20 листопада 2024, 15:23
Spiegel розкриває нові деталі про підрив
Фото: forsvaret.dk
Публікація продовжує попереднє дослідження Spiegel з твердженням про "український слід" – організацію підриву командою з близько десятка цивільних та військових з України, серед яких одна жінка.

Німецьке видання Spiegel опублікувало матеріал, в якому вкотре заявило про причетність української команди до підриву трубопроводів "Північного потоку".

Стаття вийшла 20 листопада. 

За даними видання, операцію здійснила група з близько десяти осіб, серед яких були як цивільні, так і військові, а також одна жінка. Організаторів і виконавців, як стверджується, пов’язують з українськими спецслужбами. На реалізацію операції, що отримала назву "Діаметр", знадобилося менше 300 тисяч доларів.

Журналісти посилаються на джерела у розвідці, слідчих, експертів із вибухових речовин і дайвінгу, а також на документи та цифрові сліди. За їхньою версією, команда орендувала яхту "Андромеда" і діяла у Балтійському морі у вересні 2022 року, обираючи правильний момент для атаки.

Одним із імовірних координаторів називають розвідника Романа Червінського, а підтримку у плануванні операції нібито надав експерт, який втратив сина на війні.

Джерела у виданні наголошують, що ціллю операції було позбавити росію прибутків від газу, а не нашкодити Німеччині.

Spiegel стверджує, що Західні спецслужби знали про підготовку операції ще з літа 2022 року. США навіть попереджали Україну про необхідність її скасування, але сигналу про припинення команда так і не отримала.

Цей матеріал є продовженням серії публікацій Spiegel про "український слід" у підриві "Північного потоку", що раніше активно обговорювався влітку 2023 року.

Північний потікрозслідування

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