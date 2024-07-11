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ПОЛІТИКА

Спікер Джонсон підтримує далекобійні удари по росії

11 липня 2024, 10:25
Спікер Джонсон підтримує далекобійні удари по росії
https://mikejohnson.house.gov/
За його словами, такою є й позиція Конгресу.

Спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що всі обмеження щодо застосування українськими захисниками західного озброєння для ударів по військових об'єктах у Росії повинні бути зняті.

Про це інформує "Голос Америки".

Він розповів, що це питання обговорювалося під час зустрічі з делегаціями на саміті НАТО у Вашингтоні. 

"Я пояснив, що воля Конгресу полягає в тому, щоб дозволити їм (ЗСУ — ред.) гнучкість у використанні зброї та допомоги, яку ми вже встигли надіслати. Щоб вони вели могли вести війну так, як вони вважають за потрібне. І я прихильник цього", — сказав він. 

10 липня Майк Джонсон зустрічався із президентом Володимиром Зеленським. Ключовою темою розмови було зміцнення українсько-американської співпраці.

Україна заявила, що їй необхідно завдавати ударів по військових цілях на території Росії, щоб захистити себе та відбити російські атаки. Дебати з цього питання між її союзниками є одним із головних питань, які обговорюється на саміті НАТО 9-11 липня.

Деякі європейські країни, такі як Велика Британія, висловили підтримку позиції України, але уряд США досі чинив опір зняттю всіх обмежень на використання своєї зброї Києвом. Адміністрація Байдена заявляє, що не допускала українських ударів у глибині росії, вважаючи це червоною лінією для запобігання ескалації з москвою.

Конгрес СШАвійна в УкраїніМайк Джонсонудари по рф

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