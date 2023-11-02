Спікер Джонсон підтримує допомогу Україні – Politico

Спікер Палати представників хоче поєднати її з посиленням охорони кордону, але строки не називав

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що підтримує допомогу Україні, але хоче поєднати її з посиленням охороною південного кордону з Мексикою.

Про це він сказав республіканцям на зустрічі у Сенаті. Водночас Джонсон дотримується жорсткої лінії проти поєднання української допомоги з грошима для Ізраїлю.

Про це пише Politico.

"Позиція Джонсона кидає виклик лідеру більшості в Сенаті Чаку Шумеру та лідеру меншості Мітчу Макконнеллу, які хочуть об’єднати фінансування Ізраїлю, України, Тайваню та безпеки американо-мексиканського кордону. Але новообраний спікер таки дав сенаторам з чим працювати, чітко давши зрозуміти, що він підтримує виділення нових грошей на захист України від росії, навіть якщо вони не порівнянні за розміром або масштабом з тим, чого хоче президент Джо Байден", – зазначають у виданні.

За словами одного із сенаторів-республіканців, Джонсон також сказав, що посилення охорони кордону та фінансування України "нерозривно переплетені". По суті, Джонсон дав зрозуміти, що він розглядає фінансування Ізраїлю як одну дискусію, а переговори щодо кордону та України – як цілком окрему, відзначило Politico.

Сенатор від Республіканської партії Роджер Маршалл сказав, що якби Джонсон спробував об’єднати всі елементи, які Шумер і Макконнелл хотіли поєднати, “його фракція збунтувалася б, і це, ймовірно, було б кінцем спікерства”.

"Він повторював знову і знову: Слухайте, для мене це просто цифри". Я не можу поєднати це разом", - сказав сенатор-республіканець Джош Хоулі про позицію Джонсона щодо України та Ізраїлю.

Незважаючи на його негативну позицію щодо прохання Байдена про пакет додаткового фінансування, Джонсона в основному добре сприйняли сенатори від Республіканської партії, багато з яких аплодували йому на початку та в кінці його виступу.

Незабаром після цього Джонсон зустрівся з лідером меншості у Палаті представників демократом Хакімом Джеффрісом. Після зустрічі Джеффріс сказав, що у них була “дуже відкрита, чесна, позитивна та відверта розмова”. За його словами Джонсон не запропонував конкретних часових рамок передачі допомоги Україні.

Раніше повідомлялося, що 25 жовтня, після понад трьох тижнів невдалих спроб, Палата представників США обрала спікера. Ним став конгресмен-республіканець Майк Джонсон. Президент США Джо Байден закликав новообраного спікера підтримати історичний пакет додаткового фінансування, який зміцнює наші двопартійні інтереси національної безпеки в Ізраїлі та Україні.